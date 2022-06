'Tum paas aaye yun muskaraae, tumne na jaane kya sapne dikhaye. Ab toh mera dil, jaage naa soota hai, kya karun haaye kuch kuch hota hai.' These lines perfect sum up our feelings for Bollywood superstar Shah Rukh Khan. Each time he spreads his arms, your heart skips a beat. His dimpled smile is enough to melt hearts of stone.

When King Khan speaks, there's hardly anyone out there who doesn't fall in love with him all over again. His charm and stardom is simply unmatchable, and his humble beginning continues to inspire millions of people.

30 years ago on this day (June 25), Shah Rukh Khan made his debut in the Hindi Film Industry with Rishi Kapoor-Divya Bharti starrer Deewana. Interestingly, King Khan wasn't the first choice for the film. The makers had initially cast Armaan Kohli. However, the actor dropped out of the film after shooting the first schedule and that's why SRK came in the picture.

However, you folks won't be surprised to know that the Bollywood star hasn't watched his debut film till date. In 2014, the actor had tweeted, "I have till date not seen Deewana. I have a notion that I don't want to see my first or last creation. They r bookends, the story is between." Over the years, the superstar went on to deliver many memorable movies and became the undisputed 'Badshah' of Bollywood.

As Shah Rukh Khan clocks three decades in Bollywood today, we take a look back at his filmography and pick up some of his most iconic dialogues which have a special place in our hearts.

1. 'Degree se sirf certificate milta hain, akal nahin (Raju Ban Gaya Gentleman)

2. 'Kabhi kabhi jeetne ke liye kuch haarna bhi padta hain, aur haar kar jeetne waale ko baazigar kehte hain.' (Baazigar)

3. 'I love you KKKKK ... Kiran.' (Darr)

4. 'Naam loonga toh woh badnaam ho jayegi.' (Darr)

5. 'Raj, agar woh tumse pyaar karti hai to woh ek baar palat ke dekhegi... Palat... Palat...' (Dilwale Dulhania Le Jayenge)

6. 'Bade bade deshon mein aisi choti choti baatein hoti rehti hai, Senorita.' (Dilwale Dulhania Le Jayege)

7. 'Rahul, naam toh suna hoga?' (Dil To Pagal Hai)

8. 'Main kisi ladki wadki se pyar nahi karta...sirf ladkiya mujhse pyar karti hain.' (Dil To Pagal Hai)

9. 'Pyaar dosti hai ... agar woh meri sab se achchi dost nahin ban sakti, to main usse kabhi pyaar kar hi nahi sakta ... kyun ki dosti bina toh pyar hota hi nahin ... simple, pyaar dosti hain.' (Kuch Kuch Hota Hai)

10. 'Hum ek baar jeete hai, ek baar marte hai, shaadi bhi ek baar hoti hai ... aur pyaar ek baar hi hota hain.' (Kuch Kuch Hota Hai)

11. 'Kuch kuch hota hai Anjali, tum nahi samjhogi.' (Kuch Kuch Hota Hai)

12. 'Zindagi mein agar kuch banna ho, kuch haasil karna ho, kuch jeetna ho...toh hamesha dil ki suno ... aur agar dil bhi koi jawab na de toh aankhen band karke apni maa aur papa ka naam lo ... phir dekhna har manzil paar kar jaoge, har mushkil aasaan ho jayegi ... jeet tumhari hogi, sirf tumhari.' (Kabhi Khushi Kabhie Gham)

13. 'Babuji ne kaha gaon chhod do... sab ne kaha Paro ko chhod do... Paro ne kaha sharab chhod do... aaj tumne keh diya haweli chhod do ... ek din aayega jab woh kahenge, duniya hi chhod do.' (Devdas)

14. 'Kaun kambakht bardaasht karne ko peeta hai ... hum toh peete hai ki yahan par baith sake, tumhe dekh sake, tumhe bardaasht kar sake.' (Devdas)

15. 'Aaj...aaj ek hasi aur baant lo...aaj ek dua aur maang lo...aaj ek ansoon aur pee lo...aaj ek zindagi aur jee lo ... aaj ek sapna aur dekh lo ... aaj ... kya pata, kal ho naa ho.' (Kal Ho Na Ho)

16. 'Aapko dekhte hi ... main jal bin machali, nritya bin bijli ban jata hoon.' (Main Hoon Na).

17. 'Yeh zindagi nafrat ke liye bahut choti hai.' (Main Hoon Na).

18. 'Sachi mohabbat zindagi mein sirf ek baar hoti hai ... aur jab hoti hai ... toh koi bhagwan yah khuda usse nakamyab nahi hone deta.' (Veer Zaara).

19. 'Mann se Raavan joh nikale ... Ram uske mann mein hain.' (Swades)

20. 'Sattar minute, sattar minute hai tumhare paas...shayad tumhari zindagi ke sabse khaas sattar minute...aaj tum achcha khelo ya bura, yeh sattar minute tumhe zindagi bhar yaad rahenge ...

Toh kaise khelna hai aaj main tumhe nahi bataonga ...bas itna kahoonga ke jao aur yeh sattar minute jee bharkar khel lo...kyun ki iske baad aane waali zindagi mein, chahe kuch sahi ho ya na ho, chahe kuch rahe ya na rahe, tum haaro ya jeeto...lekin yeh sattar minute tumse koi nahi cheen sakta, koi nahi...Toh maine socha ki is match mein kaise khelna hai aaj main tumhe nahi bataonga, balki tum mujhe bataoge khel kar...kyun ki main jaanta hoon ki agar yeh sattar minute is team ka har player apni zindagi ki sabse badiya hockey khel gaya...toh yeh sattar minute khuda bhi tumse vapas nahi maang sakta...Toh jao, jao aur apne aap se, is zindagi se, apne khuda se aur har us insaan se jisne tumhe tum par bharosa nahi kiya apne sattar minute cheen lo.' (Chak De! India)

21. 'Mujhe states ke naam na sunai dete hai na dikhai dete hai ... sirf ek mulk ka naam sunai deta hai I-N-D-I-A.' (Chak De! India).

22. 'Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai ... ki har zarre ne mujhe tumse milane ki saazish ki hain.' (Om Shanti Om)

23. 'Agar kisi cheez ko dil se chaaho to puri kayanat usey tumse milane ki koshish mein lag jaati hain.' (Om Shaati Om).

24. 'Picture abhi baaki hain mere dost.' (Om Shanti Om).

25. 'Unhe mat bhulo, joh tumhe tab jaante the jab tum kuch nahi the ... kyunki bas yeh hi hai, joh tumhe hamesha sach bolenge.' (Luck By Chance).

25. 'Baarishon mein bedhadak tere nachne se... baat baat pe bewajah tere roothne se ... choti choti teri bachkani badmashiyon se... mohabbat karoonga main... jab tak hai jaan, Jab tak hai jaan.' (Jab Tak Hai Jaan)

26. 'Don't underestimate the power of a common man.' (Chennai Express)

27. 'Hum shareef kya hue ... poori duniya hi badmash ban gayi.' (Dilwale)

28. 'Ek tarfa pyar ki taqat hi kuch aur hoti hai ... auron ke rishton ki tarah yeh do logon mein nahi bat'ti ... sirf mera haq hai ispe.' (Ae Dil Hai Mushkil)

29. 'Ammi jaan kehti thi, koi dhandha chota nahin hota aur dhande se bada dharam nahi hota. Ab yehi mera kalma hain aur yehi mera majhab.' (Raees)

30. 'Asal mein aadmi 4 feet 6 inch ka hi hota hai ... usse upar ki lambai uski akad hoti hain.' (Zero)

Out of these, which are your favourite dialogues? Let us know in the comment section.