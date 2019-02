Valentine's Week Special: Best Bollywood Romantic Dialogues Which Redefined Love!

'You give me a feeling I can't even put in words.' Stuck in a similar situation? Well, here's Bollywood at your service then! There's nothing better than mushy lines when it comes to the matters of the heart. Truly, Bollywood is a lot more than just as showreel to us! It's given us lovey-dovey dialogues which are eternal and reflect the essence of romance.

With the Valentine's day inching closer, we bring you some of the best romantic lines from our filmy word which made our hearts go squishy and fall in love with love all over again.

Pakeezah "Aapke paon dekhe, bahut haseen hai. Inhe zameen par mat utariyega, maile ho jayenge." Mughal-E-Azam "Taqdeerein badal jaati hai, zamana badal jaata hai, mulkon ki tarikh badal jaati hai, Shahenshah badal jaate hain...magar is badalti hui duniya mein mohabbat jis insaan ka daaman thaam leti hai ... woh insaan nahi badalta." Aradhana "Ek chota sa zakhm bahut gehra daag ban sakta hai...aur ek choti si mulaqat jeevan bhar ka saath ban sakti hai." Chandni "Jab tum mujhe apna kehte ho...apne pe guroor aa jaata hain." Dilwale Dulhania Le Jayenge "Toh kya hua agar maine jhoot sirf tumhe paane ke liye kaha tha, toh kya hua agar tumhare chehre ke sivah mujhe koi aur chehra dikhai nahi deta, toh kya hua agar tumhare naam ke sivah mujhe koi aur naam yaad nahi rehta, toh kya hua agar yeh awara tumhe deewano ki tarah pyar karta hai, toh kya hua ... pyar sab kuch toh nahi hota na." Hum Dil De Chuke Sanam "Agar tum mujhe yun hi dekhti rahi ... toh tumhe mujhse pyar ho jayega." Kuch Kuch Hota Hain "Pyaar dosti hai ... agar woh meri sab se achchi dost nahin ban sakti, to main usse kabhi pyar kar hi nahi sakta ... kyun ki dosti bina toh pyar hota hi nahin ... simple, pyaar dosti hai." Dil Toh Pagal Hai "Kya tumne kabhi bhi, ek din ke liye bhi, ek pal ke liye bhi...mujhse pyar kiya tha? Kabhi Khushi Kabhi Gham "Dosti ke alava bhi kuch rishtey hote hai ... kuch rishtey joh hum samajhte nahi ... kuch rishtey joh hum samajhna nahi chahte ... kuch rishtey jinka koi naam nahi hota, sirf ehsaas hota hai ... kuch rishtey jinki koi deewar nahi hoti, sarhad nahi hoti ... aaise rishtey joh dil ke rishtey hote hai, pyar ke rishtey hote hai, mohabbat ke rishtey hote hai." Aashiqui 2 "Mere bure waqt mein tum the mere saath... ab agar achche waqt mein tum nahi...toh yeh waqt bhi mujhe nahi chahiye." Yeh Jawaani Hain Deewani "Tumhari smile kitni dangerous hai pata hai? ... mere paas dil hota na, teri smile pe pakka aa jaata." Ae Dil Hain Mushkil "Ek tarfa pyar ki taqat hi kuch aur hoti hai ... auron ke rishton ki tarah yeh do logon mein nahi bat'ti ... sirf mera haq hai ispe."

