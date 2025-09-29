Filmfare Awards 2025 Full Nominations List: Laapataa Ladies Leads With 24 Nominations, Followed By Kill
The 70th Hyundai Filmfare Awards nominations celebrate outstanding films and performances, featuring nominees such as Abhishek Bachchan and Alia Bhatt. The grand event will take place on 11th October in Ahmedabad.
Filmfare Awards 2025 Nominations: The 70th Hyundai Filmfare Awards 2025, in collaboration with Gujarat Tourism, has announced its nominations. This year marks a significant milestone for Filmfare as it celebrates seven decades of honouring cinematic excellence and storytelling prowess.
Films like "Laapataa Ladies," "Kill," "Stree 2," "Bhool Bhulaiyaa 3," and "Article 370" are vying for the Best Film award. In the Best Actor in a Leading Role (Male) category, nominees include Abhishek Bachchan, Ajay Devgn, Hrithik Roshan, Kartik Aaryan, Rajkummar Rao, and Akshay Kumar for their outstanding performances.
Celebrating Cinematic Excellence
The Best Actress in a Leading Role category features Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan, Kriti Sanon, Shraddha Kapoor, Tabu, and Yami Gautam. These actresses have delivered powerful performances that captivated audiences throughout the year.
In the Critics' Choice categories, Shoojit Sircar's "I Want To Talk," Amit Ravindernath Sharma's "Maidaan," Sriram Raghavan's "Merry Christmas," Hansal Mehta's "The Buckingham Murders," and Kiran Rao's "Laapataa Ladies" are nominated for Best Film (Critics').
Recognising New Talent
The Best Debut (Male) category includes Lakshya, Abhinav Singh, Guru Randhawa, Jibraan Khan, Kshitij Chauhan, and Sparsh Shrivastava. Meanwhile, Pratibha Ranta, Nitanshi Goel, Pashmina Roshan, Dhvani Bhanushali, Anjini Dhawan, and Ahilya Bamroo are competing for Best Debut (Female).
For Best Actor Critics', Abhishek Bachchan ("I Want To Talk"), Pratik Gandhi ("Madgaon Express"), Rajkummar Rao ("Srikanth"), Randeep Hooda ("Swatantrya Veer Savarkar"), and Sparsh Shrivastava ("Laapataa Ladies") have been nominated.
A Night to Remember
The grand celebration of Filmfare's 70th anniversary will take place on 11th October in Ahmedabad. The event promises an evening filled with star-studded performances and recognition of talent. Tickets can be purchased through District.
Alia Bhatt ("Jigra"), Kareena Kapoor Khan ("The Buckingham Murders"), Nitanshi Goel ("Laapataa Ladies"), Pratibha Ranta ("Laapataa Ladies"), and Vidya Balan ("Do Aur Do Pyaar") are nominated for Best Actress Critics'.
Partners Supporting the Event
The awards ceremony is supported by various partners: Hyundai Motor India Limited as the Title Partner; Gujarat Tourism as the Destination Partner; Sweety Mouth Fresheners as Co-powered by; Gopal Snacks Limited and Amul India as Associate Partners.
Special partners include Mirchi as Radio Partner; Gaana as Audio Partner; Bright Outdoor and Kaushik Outdoors as Outdoor Partners; The Awards Gallery as Trophy Partner; Dholakia Foundation as Community Partner.
This year's nominations highlight diverse storytelling and exceptional performances that defined cinema in 2024. The event promises to be a memorable celebration of talent across various categories.
Filmfare Awards 2025 Full Nominations List
BEST FILM
ARTICLE 370
BHOOL BHULAIYAA 3
KILL
LAAPATAA LADIES
STREE 2
BEST DIRECTOR
ADITYA SUHAS JAMBHALE (ARTICLE 370)
AMAR KAUSHIK (STREE 2)
ANEES BAZMEE (BHOOL BHULAIYAA 3)
KIRAN RAO (LAAPATAA LADIES)
NIKHIL NAGESH BHAT (KILL)
BEST FILM (CRITICS')
I WANT TO TALK (SHOOJIT SIRCAR )
LAAPATAA LADIES (KIRAN RAO)
MAIDAAN (AMIT RAVINDERNATH SHARMA )
MERRY CHRISTMAS (SRIRAM RAGHAVAN)
THE BUCKINGHAM MURDERS (HANSAL MEHTA)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)
ABHISHEK BACHCHAN (I WANT TO TALK)
AJAY DEVGN (MAIDAAN)
AKSHAY KUMAR (SARFIRA)
HRITHIK ROSHAN (FIGHTER)
KARTIK AARYAN (CHANDU CHAMPION)
RAJ KUMMAR RAO (STREE 2)
BEST ACTOR (CRITICS')
ABHISHEK BACHCHAN (I WANT TO TALK)
PRATIK GANDHI (MADGAON EXPRESS)
RAJKUMMAR RAO (SRIKANTH)
RANDEEP HOODA (SWATANTRYA VEER SAVARKAR)
SPARSH SHRIVASTAVA (LAAPATAA LADIES)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
ALIA BHATT (JIGRA)
KAREENA KAPOOR KHAN (CREW)
KRITI SANON (TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA)
SHRADDHA KAPOOR ( STREE 2)
TABU (CREW)
YAMI GAUTAM (ARTICLE 370)
BEST ACTRESS (CRITICS')
ALIA BHATT (JIGRA)
KAREENA KAPOOR KHAN (THE BUCKINGHAM MURDERS)
NITANSHI GOEL (LAAPATAA LADIES)
PRATIBHA RANTA (LAAPATAA LADIES)
VIDYA BALAN (DO AUR DO PYAAR)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
PANKAJ TRIPATHI (STREE 2)
PARESH RAWAL (SARFIRA)
R MADHAVAN (SHAITAAN)
RAGHAV JUYAL (KILL)
RAVI KISHAN (LAAPATAA LADIES)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)
AHILYA BAMROO ( I WANT TO TALK)
CHHAYA KADAM (LAAPATAA LADIES)
JANKI BODIWALA (SHAITAAN)
MADHURI DIXIT (BHOOL BHULAIYAA 3)
PRIYAMANI (ARTICLE 370)
BEST MUSIC ALBUM
BAD NEWZ (PREM & HARDEEP, ROCHAK KOHLI, VISHAL MISHRA, LIJO GEORGE- DJ CHETAS, KARAN AUJLA AND ABHIJEET SRIVASTAVA)
BHOOL BHULAIYAA 3 (PRITAM, TANISHK BAGCHI, AMAAL MALIK, SACHET - PARAMPARA, ADITYA RIKHARI, LIJO GEORGE - DJ CHETAS)
LAAPATAA LADIES (RAM SAMPATH)
MAIDAAN (A.R.RAHMAN)
STREE 2 (SACHIN- JIGAR)
TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA (TANISHK BAGCHI, SACHIN-JIGAT, MITRAZ)
BEST LYRICS
KAUSAR MUNIR (SARPHIRA- CHANDU CHAMPION)
PRASHANT PANDEY (SAJNI- LAAPATAA LADIES)
SIDDHANT KAUSHAL (NIKAT- KILL)
SWANAND KIRKIRE (DHEEME DHEEME- LAAPATAA LADIES)
VARUN GROVER (RAAT AKELI THI- MERRY CHRISTMAS)
BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
ARIJIT SINGH (SAJNI- LAAPATAA LADIES)
JAVED ALI (MIRZA- MAIDAAN)
KARAN AUJLA (TAUBA TAUBA- BAD NEWZ)
PAWAN SINGH (AAYI NAI- STREE 2)
SONU NIGAM (MERE DHOLNA- BHOOL BHULAIYAA 3)
BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
ANUMITA NADESAN (TENU SANG RAKHNA- JIGRA)
MADHUBANTI BAGCHI (AAJ KI RAAT- STREE 2)
REKHA BHARDWAJ (NIKAT- KILL)
SHILPA RAO (ISHQ JAISA KUCH- FIGHTER)
SHREYA GHOSHAL (DHEEME DHEEME- LAAPATAA LADIES)
BEST STORY
AAKASH KAUSHIK (BHOOL BHULAIYAA 3)
ADITYA DHAR & MONAL THAAKAR (ARTICLE 370)
NIKHIL NAGESH BHAT (KILL)
NIREN BHATT (STREE 2)
PRATEEK VATS, SHUBHAM & DIBAKAR BANERJEE (LOVE SEX AUR DHOKHA 2)
BEST SCREENPLAY
ADITYA DHAR, ADITYA SUHASJAMBHALE, MONAL THAAKAR ARJUN DHAWAN (ARTICLE 370)
NIREN BHATT (STREE 2)
SNEHA DESAI (LAAPATAA LADIES)
NIKHIL NAGESH BHAT (KILL)
KUNAL KEMMU (MADGAON EXPRESS)
BEST DIALOGUE
NIREN BHATT (STREE 2)
RITESH SHAAH (MAIDAAN)
SNEHA DESAI (LAAPATAA LADIES)
RITESH SHAH (I WANT TO TALK)
KUNAL KEMMU (MADGAON EXPRESS)
ADAPTED SCREENPLAY
RITESH SHAH (I WANT TO TALK)
SAIWYN QUADRAS, AMIT RAVINDRANATH SHARMA, AMAN RAI, ATUL SHAHI (MAIDAAN)
SRIRAM RAGHAVAN, ARJIT BISWAS, POOJA LADHA SURTI, ANUKRITI PANDEY (MERRY CHRISTMAS)
AAMIL KEEYAN KHAN (SHAITAAN)
JAGDEEP SIDDHU, SUMIT PUROHIT (SRIKANT)
BEST BACKGROUND SCORE
AR RAHMAN (MAIDAAN)
DANIEL B GEORGE (MERRY CHRISTMAS)
KETAN SODHA (THE BUCKINGHAM MURDERS)
KETAN SODHA (KILL)
RAM SAMPATH (LAAPATAA LADIES)
BEST CINEMATOGRAPHY
AVIK MUKHOPADHAYAY (I WANT TO TALK)
EMMA DALESMAN (THE BUCKINGHAM MURDERS)
RAFEY MEHMOOD (KILL)
TUSHAR KANTI RAY (MAIDAAN)
VIKASH NOWLAKHA (LAAPATAA LADIES)
BEST PRODUCTION DESIGN
MAYUR SHARMA (KILL)
MAYUR SHARMA (MERRY CHRISTMAS)
RAJNISH HEDAO (CHANDU CHAMPION)
TIYA TEJPAL (LOVE SEX AUR DHOKA 2)
VIKRAM SINGH (LAAPATAA LADIES)
BEST COSTUME
DARSHAN JALAN (LAAPATAA LADIES)
KIRTI KOLWANKAR & MARIA THARAKAN (MAIDAAN)
MANISHA MELWANI, CHANDINI WHABI, MEAGAN CONCESSIO & ABHILASHA DEVNANI BAWEJA (CREW)
ROHIT CHATURVEDI (CHANDU CHAMPION)
VEERA KAPUR EE (ARTICLE 370)
BEST SOUND DESIGN
AYUSH AHUJA (LAAPATAA LADIES)
MANDAR KULKARNI (THE BUCKINGHAM MURDERS)
NIHAR RANJAN SAMAL (MAIDAAN)
SUBASH SAHOO (KILL)
TANMAY BHATTACHERJEE (LOVE SEX AUR DHOKA 2)
BEST EDITING
HEMANTI SARKAR (STREE 2)
JABEEN MERCHANT (LAAPATAA LADIES)
PARAMITA GHOSH (LOVE SEX AUR DHOKA 2)
SHIVKUMAR V. PANICKER (KILL)
DEV RAO JADHAV (MAIDAAN)
BEST ACTION
CRAIG MACRAE & PARVEZ SHAIKH (BADE MIYAN CHOTE MIYAN)
RP YADAV & ROBERT MILLER (MAIDAAN)
SEAYOUNG OH & PARVEZ SHAIKH (KILL)
SEAYOUNG OH, PARVEZ SHAIKH & SUNIL RODRIGUES (FIGHTER)
VIKRAM DAHIYA (JIGRA)
BEST VFX
DIGITAL DOMAIN (STREE 2)
LAVAN & KUSHAN (DIGITAL TURBO MEDIA) & ASHUTOSH PANDEY (REFLECTIONS PICTURES) (KILL)
REDEFINE (MUNJYA)
REDEFINE (TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA
REDEFINE (MAIDAAN)
BEST CHOREOGRAPHY
BOSCO-CAESAR (TAUBA TAUBA- BAD NEWZ)
SHAIK JANI BASHA (TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA- TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA )
VIJAY GANGULY (AAJ KI RAAT- STREE 2)
BOSCO-CAESAR (SHER KHUL GAYE- FIGHTER)
CHINNI PRAKASH (AMI JE TOMAR- BHOOL BHULAIYAA 3)
BEST DEBUT DIRECTOR
ADITYA SUHAS JAMBHALE (ARTICLE 370)
AMIT JOSHI & ARADHANA SAH (TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA)
KUNAL KEMMU (MADGAON EXPRESS)
RANDEEP HOODA (SWATANTRYA VEER SAVARKAR)
SHIRSHA GUHA THAKURTA (DO AUR DO PYAAR)
VARUN GROVER (ALL INDIA RANK)
BEST DEBUT MALE
ABHINAV SINGH ( LOVE SEX AUR DHOKHA 2)
GURU RANDHAWA (KUCH KHATTAA HO JAAY)
JIBRAAN KHAN (ISHQ VISHK REBOUND)
KSHITIJ CHAUHAN (VEDAA)
LAKSHYA (KILL)
SPARSH SHRIVASTAVA (LAAPATAA LADIES)
BEST DEBUT FEMALE
AHILYA BAMROO (I WANT TO TALK)
ANJINI DHAWAN (BINNY AND FAMILY)
DHVANI BHANUSHALI (KAHAN SHURU KAHAN KHATAM)
NITANSHI GOEL (LAAPATAA LADIES)
PASHMINA ROSHAN (ISHQ VISHK REBOUND)
PRATIBHA RANTA (LAAPATAA LADIES)