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      702 Dixit's Released all over Maharashtra!

      By Marathidhamaal
      |

      702 Dixit's Released all over Maharashtra!

      702 Dixits Released all over Maharashtra!
      Sr.No FORMAT CINEMA NAME CENTRE Show timing
      1 E-City 2K JAI HIND MUKTA A 2 CINEMAS LALBAUG 12:45 PM
      2 UFO BHARATMATA LALBAUG 1:30 PM
      3 Inter World PLAZA DADAR 4:30 PM
      4 Scrabble GOLD DADAR 12:00 PM
      5 Scrabble SUN CITY VILE PARLE 2:00 PM
      6 UFO Solaria MAXUS SAKINAKA 5:00 PM
      7 UFO Solaria 24 KARAT JOGESHWARI 6:00 PM
      8 UFO Solaria MOVIE TIME HUB GOREGAON 4:30 PM
      9 UFO Solaria MOVIE STAR GOREGAON 7:45 PM
      10 Inox 2k INOX RAGHULEELA KANDIVALI 8:10 PM
      11 Scrabble MOVIE TIME DAHISAR 1:30 PM
      12 Scrabble CINEMAX SION 8:00 PM
      13 K Sera Sera K SERA SERA MINI PLEX KURLA 10:15/8:15 PM
      14 UFO Solaria MOVIE TIME CHEMBUR 7:30 PM
      15 Scrabble INOX R- CITY GHATKOPAR 12:25 PM
      16 Scrabble CINEMAX GHATKOPAR 12:30 PM
      17 UFO Solaria CARNIVAL CINEMAS BHANDUP 12:30 PM
      18 Scrabble PVR MULUND 12:00 PM
      19 Scrabble CINEMAX WONDER MALL THANE 10:00 PM
      20 Scrabble CINE POLIS VIVIANA MALL THANE 7:25 PM
      21 Scrabble CINEMA STAR THANE 1:05 PM
      22 UFO GANESH THANE 12:15 PM
      23 Scrabble POOJA DOMBIVALI 5:45 PM
      24 UFO Solaria SM 5 MULTIPLEX KALYAN 12:15 PM
      25 UFO Solaria STAR BIG CINEMAS AMBERNATH 1:15 PM
      26 Scrabble BALAJI MOVIE PLEX KOPARKHAIRANE 12:00 PM
      27 Inox 2k INOX THAKUR DAHISAR 2:10 PM
      28 K Sera Sera K SERA SERA MINI PLEX MAHAD 8:45 PM
      29 E-City 2K K MOVIE STAR VASAI 7:30 PM
      30 Inter World K.T. VISION VASAI 1 Show
      31 Scrabble MIRAJ FUN FIESTA NALLASOPARA 3:05 PM
      32 UFO VIJAY PUNE 6:30 PM
      33 UFO ALKA PUNE 9:30 PM
      34 UFO ALANKAR PUNE 6:30 PM
      35 Scrabble CITY PRIDE KOTHRUD 5:00 PM
      36 Scrabble CITY PRIDE MANGALA PUNE 8:00 PM
      37 Inox 2k INOX AMANORA PUNE 3:40 PM
      38 Scrabble PVR MARKET CITY PUNE 8:40 PM
      39 UFO Solaria E SQUARE XION HINJEWADI (PUNE) 1:45 PM
      40 Inox 2k INOX JAI GANESH PIMPRI 12:00 PM
      41 Inter World BOLLYWOOD E SQUARE KHARADI 12;00 PM
      42 Scrabble ABHIRUCHI CITY PRIDE SINHAGAD ROAD 3:00 PM
      43 Scrabble DURGA BARAMATI 6:00 PM
      44 Inox 2k INOX NASIK 11:30 AM
      45 Scrabble CINEMAX CITY CENTRE NASIK 3:25 PM
      46 Scrabble CINEMAX MALEGAON 4:00 PM
      47 UFO Solaria MY CINEMA E SQUARE AHMEDNAGAR 12:00 PM
      48 Inter World SHIVAM PLAZA AHMEDNAGAR 6:00 PM
      49 UFO HARISHCHANDRA SHIRUR 12:30 PM
      50 Scrabble CITY PRIDE SWAROOP 2 SANGLI 12:30 PM
      51 UFO Solaria NEW PRIDE SANGLI 1:00/10:45 PM
      52 UFO Solaria MUKTA A 2 SANGLI 8:15 PM
      53 UFO PRABHAT KOLHAPUR 12:30 PM
      54 E-City 2K FORTUNE CINE PLEX ICHALKARANJI 5:00 PM
      55 Inter World ASHA SOLAPUR 3:00 PM
      56 UFO CITY PRIDE SHRIRAM RATNAGIRI 12:00 PM
      57 UFO LAXMI CHITRA MANDIR KANKAVALI 12:00 PM
      58 Scrabble SATYAM CINEPLEX AURANGABAD 9:45 PM
      59 Inox 2k INOX TULI MALL NAGPUR 4:25 PM
      60 UFO Solaria E ORBIT AMRAVATI 12:15 PM

      Source: Marathidhamaal

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