702 Dixit's Released all over Maharashtra!
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By Marathidhamaal|
702 Dixit's Released all over Maharashtra!
|Sr.No
|FORMAT
|CINEMA NAME
|CENTRE
|Show timing
|1
|E-City 2K
|JAI HIND MUKTA A 2 CINEMAS
|LALBAUG
|12:45 PM
|2
|UFO
|BHARATMATA
|LALBAUG
|1:30 PM
|3
|Inter World
|PLAZA
|DADAR
|4:30 PM
|4
|Scrabble
|GOLD
|DADAR
|12:00 PM
|5
|Scrabble
|SUN CITY
|VILE PARLE
|2:00 PM
|6
|UFO Solaria
|MAXUS
|SAKINAKA
|5:00 PM
|7
|UFO Solaria
|24 KARAT
|JOGESHWARI
|6:00 PM
|8
|UFO Solaria
|MOVIE TIME HUB
|GOREGAON
|4:30 PM
|9
|UFO Solaria
|MOVIE STAR
|GOREGAON
|7:45 PM
|10
|Inox 2k
|INOX RAGHULEELA
|KANDIVALI
|8:10 PM
|11
|Scrabble
|MOVIE TIME
|DAHISAR
|1:30 PM
|12
|Scrabble
|CINEMAX
|SION
|8:00 PM
|13
|K Sera Sera
|K SERA SERA MINI PLEX
|KURLA
|10:15/8:15 PM
|14
|UFO Solaria
|MOVIE TIME
|CHEMBUR
|7:30 PM
|15
|Scrabble
|INOX R- CITY
|GHATKOPAR
|12:25 PM
|16
|Scrabble
|CINEMAX
|GHATKOPAR
|12:30 PM
|17
|UFO Solaria
|CARNIVAL CINEMAS
|BHANDUP
|12:30 PM
|18
|Scrabble
|PVR
|MULUND
|12:00 PM
|19
|Scrabble
|CINEMAX WONDER MALL
|THANE
|10:00 PM
|20
|Scrabble
|CINE POLIS VIVIANA MALL
|THANE
|7:25 PM
|21
|Scrabble
|CINEMA STAR
|THANE
|1:05 PM
|22
|UFO
|GANESH
|THANE
|12:15 PM
|23
|Scrabble
|POOJA
|DOMBIVALI
|5:45 PM
|24
|UFO Solaria
|SM 5 MULTIPLEX
|KALYAN
|12:15 PM
|25
|UFO Solaria
|STAR BIG CINEMAS
|AMBERNATH
|1:15 PM
|26
|Scrabble
|BALAJI MOVIE PLEX
|KOPARKHAIRANE
|12:00 PM
|27
|Inox 2k
|INOX THAKUR
|DAHISAR
|2:10 PM
|28
|K Sera Sera
|K SERA SERA MINI PLEX
|MAHAD
|8:45 PM
|29
|E-City 2K
|K MOVIE STAR
|VASAI
|7:30 PM
|30
|Inter World
|K.T. VISION
|VASAI
|1 Show
|31
|Scrabble
|MIRAJ FUN FIESTA
|NALLASOPARA
|3:05 PM
|32
|UFO
|VIJAY
|PUNE
|6:30 PM
|33
|UFO
|ALKA
|PUNE
|9:30 PM
|34
|UFO
|ALANKAR
|PUNE
|6:30 PM
|35
|Scrabble
|CITY PRIDE
|KOTHRUD
|5:00 PM
|36
|Scrabble
|CITY PRIDE MANGALA
|PUNE
|8:00 PM
|37
|Inox 2k
|INOX AMANORA
|PUNE
|3:40 PM
|38
|Scrabble
|PVR MARKET CITY
|PUNE
|8:40 PM
|39
|UFO Solaria
|E SQUARE XION
|HINJEWADI (PUNE)
|1:45 PM
|40
|Inox 2k
|INOX JAI GANESH
|PIMPRI
|12:00 PM
|41
|Inter World
|BOLLYWOOD E SQUARE
|KHARADI
|12;00 PM
|42
|Scrabble
|ABHIRUCHI CITY PRIDE
|SINHAGAD ROAD
|3:00 PM
|43
|Scrabble
|DURGA
|BARAMATI
|6:00 PM
|44
|Inox 2k
|INOX
|NASIK
|11:30 AM
|45
|Scrabble
|CINEMAX CITY CENTRE
|NASIK
|3:25 PM
|46
|Scrabble
|CINEMAX
|MALEGAON
|4:00 PM
|47
|UFO Solaria
|MY CINEMA E SQUARE
|AHMEDNAGAR
|12:00 PM
|48
|Inter World
|SHIVAM PLAZA
|AHMEDNAGAR
|6:00 PM
|49
|UFO
|HARISHCHANDRA
|SHIRUR
|12:30 PM
|50
|Scrabble
|CITY PRIDE SWAROOP 2
|SANGLI
|12:30 PM
|51
|UFO Solaria
|NEW PRIDE
|SANGLI
|1:00/10:45 PM
|52
|UFO Solaria
|MUKTA A 2
|SANGLI
|8:15 PM
|53
|UFO
|PRABHAT
|KOLHAPUR
|12:30 PM
|54
|E-City 2K
|FORTUNE CINE PLEX
|ICHALKARANJI
|5:00 PM
|55
|Inter World
|ASHA
|SOLAPUR
|3:00 PM
|56
|UFO
|CITY PRIDE SHRIRAM
|RATNAGIRI
|12:00 PM
|57
|UFO
|LAXMI CHITRA MANDIR
|KANKAVALI
|12:00 PM
|58
|Scrabble
|SATYAM CINEPLEX
|AURANGABAD
|9:45 PM
|59
|Inox 2k
|INOX TULI MALL
|NAGPUR
|4:25 PM
|60
|UFO Solaria
|E ORBIT
|AMRAVATI
|12:15 PM
Source: Marathidhamaal
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