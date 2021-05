Aai Kuthe Kaay Karte Fame Ashvini Mahangade’s Father Pradipkumar Mahangade Passes Away Due To COVID-19

Actress Ashvini Mahangade, who is currently playing the role of Anagha in the Star Pravah show Aai Kuthe Kaay Karte, is going through a bad phase of her life. The Marathi actress' father and social activist Pradipkumar Mahangade passed away yesterday (May 18, 2021) due to COVID-19 complications. He was 56. Ashvini's father breathed his last in a private hospital in Bhor, Pune.

Ashvini's last show Swarajyarakshak Sambhaji's production house Jagdamb Creations shared this heartbreaking news on their Instagram handle. They wrote, "पसरणी (ता. वाई) येथील सामाजिक कार्यकर्ते, पश्चिम भागाचे र‍ाष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ट नेते, *छ. संभाजी महाराज मालिकेतील राणुअक्का फेम अभिनेत्री अश्विनीताई महांगडे* यांचे वडिल *कै.प्रदिपकुमार सदाशिव महांगडे* य‍ांचे वयाच्या ५६ व्या वर्षी भोर (जि. पुणे) येथील खाजगी रुग्नालयात कोरोनाने निधन झाले. आ. मकरंद पाटिल य‍ांचे कट्टर सर्मथक व पश्चिम भागाचे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ट नेते म्हणुन ते सुपरीचीत होते. बी. जी. शिर्के पतसंस्थेचे माजी अध्यक्ष, भैरवनाथ देवालय ट्रस्टचे अध्यक्ष, भैरवनाथ स्कुल कमिटीचे सदस्य, पसरणी विकास सेवा सोसायटीचे माजी सदस्य तसेच विविध संस्था व मंडळांचे आधारस्तंभ होते. त्यांनी विविध मराठी चित्रपटात अभिनय केला होता. तसेच अनेक नाटकांमध्ये भुमिका साकारल्या होत्या. अनेक नाटकांचे दिग्दर्शन केले होते. गावामध्ये नाट्यचळवळ रुजविण्यात व जोपासण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. सामाजिक, सहकार, शैक्षणिक, राजकिय, कला, क्रिडा क्षेत्रात त्यांचा सक्रिय सहभाग असे. त्यांच्या निधनाने गावासह पश्चिम भागावर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्यावर भोर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. भावपूर्ण श्रध्दांजली."

The post states that Pradipkumar Mahangade was a renowned social activist and had played various roles in many Marathi plays. Notably, the late activist had also directed a few plays. His last rites took place in Bhor, Pune.

Talking about Ashvini Mahangade, the actress had played the role of Ranu Akka, Sambhaji Maharaj's third sister in Swarajyarakshak Sambhaji, starring Amol Kolhe. Apart from TV shows, she has also featured in web series like Gavakadchya Goshti, Mahavari and so on.