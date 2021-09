Shubhmangal Online To Go Off-Air Soon; Suyash Tilak & Ankita Joshi Pen Emotional Note On The Last Day Of Shoot

Colors Marathi's show Shubhmangal Online is going off-air soon. The team of Suyash Tilak and Sayali Sanjeev-starrer recently wrapped up its shooting in Mumbai, and the last episode of the show will be aired on September 18, 2021. On the last day of the shoot, Suyash Tilak got emotional as he shared a bunch of pictures with the Shubhmangal Online team.

The Classmates actor took to Instagram and penned an emotional note. Suyash Tilak wrote, "आज हा प्रवास संपला. चित्रिकरण संपलं मालिका तुमचा निरोप घ्यायला अजून थोडा अवकाश आहे. प्रेम आणि आशिर्वादासाठी मायबाप रसिक प्रेक्षकांचे मनापासून आभार. 🙏🏻 नवीन प्रवास सुरू होण्या आधी हे लिहावसं वाटलं (नाही नवीन प्रवास म्हणजे बिग बॅास च्या घरात मी नाहीये तर कृपया तश्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका) "शंतनू सदावर्ते." आजपर्यंत केलेल्या पात्रांपैकी वेगळं, हळवं,गडबडलेलं, पण सावरू पहाणारं पात्र. आजच्या पिढीतला तरूण मुलगा आणि त्याची गोष्ट. मालिकेची सुरूवात वेगळ्या नोट वर झाली खरी, पण पुढे त्यात वेगवेगळी वळणे येत गेली त्या प्रमाणे शंतनुला समजून घेणं कधी सोप्पं तर कधी अवघड होत गेलं. माझ्या मुळ स्वभावाच्या अगदी विरूद्ध जाणारा शंतनू मला सापडेल का नाही ह्याची मनात खूप भिती होती. पण शंतनू बरोबर मला मज्जा आली. मी रोज वेगळ्या mindset नी शंतनू ला समजून घेत होतो. ह्या सगळ्या प्रवासात नवीन कुटुंब जमलं. सुबोध दादा मंजिरी ताई कडून प्रेमाची कौतुकाची आपुलकिची थाप वेळोवेळी आत्मविश्वास वाढवत गेली. मनिष दादा, वैभव सर, मंजिरी ताई ह्यांनी दाखवलेल्या विश्वासाला पात्र ठरण्याची मजबूत कसोटी लागली होती. दररोज वेगळं आव्हान समोर होतं. दिपा ताई तुला पण मनापासून धन्यवाद मला शंतनु म्हणून पाहीलस त्यासाठी. @shubhmangal.online_official @colorsmarathiofficial. निशांत सुर्वे, मिलिंद पेडणेकर, रोशन, निमिष, सिद्धी, सुशांत,सुरभी तुमच्याशिवाय तर काहीच शक्य नव्हतं. सचिन पटेकर सर, कुंजन ह्यांची कॅमेरा आणि लाईटिंग ची रिअलिस्टीक पद्धत. महेश कुडाळकर तुझा कमाल सेट जिथे सगळे लोकेशन्स तयार केलेस. चेतन चे कमाल संवाद. जितू भाईं, जीत तुमचा कथाविस्तार; सनी, मयुर प्रथमेश तुमच्या सारखे make up करणारे मित्र. उदय ,प्रणाली,गौतम,अभिषेक costumes team. सचिन दादा, संतोष दादा, शेख भाई,श्रवण दादा तुम्ही आमची रोज घेत असलेली काळजी. लाईट ची आर्ट डिरेक्शन ची सगळी टिम. कलर्स मराठी ची टिम. वैभव शेटकर तुझी प्रसिद्धी संकल्पना. हे सगळं मी रोज मिस करेन. (Part1)."

In the above post written in Marathi, Suyash Tilak thanked each and every member from the cast and crew of Shubhmangal Online. He said that he will miss every bit of the shooting process for the show. Notably, Suyash also revealed that he is not going to Bigg Boss Marathi 3 and hinted about a new project.

On the other hand, Ankita Joshi, who is playing a pivotal role in Shubhmangal Onlie too got emotional and shared a bunch of pictures with the show's team. She captioned her Instagram post as, "End of an inning. सर्वप्रथम संपूर्ण @shubhmangal.online_official टीमला Thank you @manjirisbhave तू खूप गोड आहेस. एक निर्माती म्हणून तर मस्त आहेसच पण माणूस म्हणूनही तू ग्रेट आहेस.. तुझ्याशी बोलताना कधीच विचार नाही आला की कसं बोलू ? इतकं comfortable तू केलंस मला, rather सर्वांनाच मी म्हणेन. खरंच thank you so much for everything.. Arrange marriage मधे कसं मुलीला सासरची माणसं तशी ओळखीची असतात still ती अनोळखी असतात.. तसंच काहीसं माझं झालं होतं, पण शूट सुरु झाल्यावर हा अनोळखीपणा कधी छूमंतर झाला, कळलच नाही.. खूप सुंदर माणसं या पूर्ण प्रवासात लाभली.. आणि एक गोड कुटुंब मला मिळालं.. एक माणूस म्हणून तर मी भाग्यवान आहेच, पण एक कलाकार म्हणूनही मी खूप भाग्यवान आहे, की अनेक अनुभवी कलाकारांबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळाली.. अनेक आठवणी तयार झाल्या.. नाती तयार झाली.. सहकलाकरांबरोबरही आणि आम्ही साकारत असलेल्या पात्रांबरोबरही.. या प्रवासात, माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याच्या प्रवासासाठी मला आयुष्यभरासाठी प्रेमाची माणसं आणि अनुभवाची शिदोरी मिळाली. " शुभमंगल ऑनलाईन" या परिवाराच्या सर्व सदस्यांचे पुनःश्च मनापासून आभार.."

In her post, Ankita Joshi thanked the Shubhmangal Online team and especially mentioned producer Manjiri Bhave for giving her this opportunity to play a key role in the show. Talking about Shubhmangal Online, the show also stars Samidha Guru, Archana Nipankar, Sukanya Kulkarni Mone, Anand Ingale, Amita Khopakar and many others in supporting roles. The show had started on September 28, 2020.