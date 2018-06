 »   »   »  Gold Awards 2018: Divyanka Tripathi, Karan Patel, Hina Khan, Nakuul Mehta & Others Nominated!

Gold Awards is celebrating eleven glorious years. It is an annual awards show that will honour the best performers in the Indian television industry. Apparently, the event will be held on 19 June, 2018 at Filmistan Studio.

The nomination list is out and the voting lines are open. Based on the number of votes, the top nominees per category will be finalised. Here are the nominations (categories) for Gold Awards 2018.

Best Actor (Male) • Dheeraj Dhoopar (Kundali Bhagya)

• Mohsin Khan (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

• Karan Patel (Yeh Hai Mohabbatein)

• Shabir Ahluwalia (Kumkum Bhagya)

• Nakuul Mehta (Ishqbaaz)

• Adnan Khan (Ishq Subhan Allah)

• Harshad Chopda (Bepannah)

• Abhishek Sharma (Nimki Mukhiya)

• Mohit Malik (Kullfi Kumarr Bajewala)

• Vivian Dsena (Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki)

• Sharad Malhotra (Kasam Tere Pyar Ki)

• Indraneil Sengupta (Nimki Mukhiya) Best Actor (Female) • Shraddha Arya (Kundali Bhagya)

• Divyanka Tripathi Dahiya (Yeh Hai Mohabbatein)

• Tejasswi Prakash (Rishta Likhenge Hum Naya)

• Shivangi Joshi (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

• Sriti Jha (Kumkum Bhagya)

• Surbhi Chandna (Ishqbaaz)

• Sheen Das (Piya Albela)

• Eisha Singh (Ishq Subhan Allah)

• Jennifer Winget (Bepannah)

• Kratika Dheer (Kasam Tere Pyaar Ki)

• Meera Deosthale (Udaan)

• Rubina Dilaik (Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki)

• Disha Parmar (Woh Apna Sa) Best Supporting Actor (Male) • Manit Joura (Kundali Bhagya)

• Avinash Wadhawa (Piya Albela)

• Jiten Lalwani (Rishta Likhenge Hum Naya)

• Yogesh Tripathi (Bhabhiji Ghar Par Hain)

• Vin Rana (Kumkum Bhagya)

• Kunal Jaisingh (Ishqbaaz)

• Manav Gohil (Tenali Rama)

• Vineet Raina (Ishq Mein Marjawan)

• Romanch Mehtha (Kullfi Kumarr Bajewala)

• Sachin Tyagi (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

• Kinshuk Vaidya (Woh Apna Sa) Best Supporting Actor (Female) • Anjum Fakih (Kundali Bhagya)

• Avantika Hundal (Yeh Hai Mohabbatein)

• Jyoti Gauba (Piya Albela)

• Neelu Vaghela (Tu Sooraj Mein Saanjh Piyaji)

• Parul Chauhan (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

• Soma Rathod (Bhabhiji Ghar Par Hain)

• Ruchi Savarn Mohan (Kumkum Bhagya)

• Pankaj Kansara (Ishq Subhan Allah)

• Sucheta Khanna (Meri Hanikarak Biwi)

• Shrenu Parikh (Ishqbaaz)

• Kamya Punjabi (Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki)

• Anita Hassanandani (Yeh Hai Mohabbatein) Best Actor In A Lead Role Male (Negative) • Sanjay R Gagnani (Kundali Bhagya)

• Vikram Singh Chauhan (Ek Deewana Tha)

• Rohit Purohit (Porus)

• Anurag Sharma (Kumkum Bhagya)

• Manish Wadhwa (Paramavatar Shri Krishna)

• Pankaj Berry (Tenali Rama)

• Sai Ballal (Udaan)

• Rahil Azam (Tu Aashiqui)

• Arjun Bijlani (Ishq Mein Marjawan)

• Sudesh Berry (Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki)

• Mohan Kapoor (Savitri Devi College and Hospital) Best Actor In A Lead Role Female (Negative) • Ruhi Chaturvedi (Kundali Bhagya)

• Shireen Mirza (Yeh Hai Mohabbatein)

• Ritu Chauhan (Piya Albela)

• Shikha Singh Shah (Kumkum Bhagya)

• Pallavi Pradhan (Jiji Maa)

• Vaishnavi Dhanraj (Bepannah)

• Garima Vikrant Singh (Nimki Mukhiya)

• Vidhi Pandeya (Udaan)

• Gauri Pradhan (Tu Aashiqui)

• Aalisha Panwar (Ishq Mein Marjawan)

• Sara Khan (Woh Apna Sa) Debut In A Lead Role (Male) • Abeer Soofi (Mere Sai)

• Paramvir Cheema (Kaleerein)

• Ayush Jain (Kaleerein)

• Zayed Khan (Haasil)

• Siddhant Mahajan (Meri Hanikarak Biwi)

• Ritvik Arora (Tu Aashiqui)

• Samar Varmani (Shaadi Jasoos) Debut In A Lead Role (Female) • Vidisha Srivastava (Yeh Hai Mohabbatein)

• Shweta Bhattacharya (Jai Kanhaiya Lal Ki)

• Ashi Singh (Ye Un Dino Ki Baat Hai)

• Aditi Sharma (Kaleerein)

• Yesha Rughani (Jeet Gayi Toh Piya Morey)

• Bhumika Gurung (Nimki Mukhiya)

• Jannat Zubair Rahmani (Tu Aashiqui) Best Actor In A Comic Role (Male) • Manmohan Tiwari and Asif Sheikh (Bhabhiji Ghar Par Hain)

• Johnny Lever and Kiku Shard (Partner- Trouble Ho Gayi Double)

• Leenesh Mattoo (Ishqbaaz)

• Shailesh Lodha and Dilip Joshi (Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

• Rajiv Mehta and Jamnadas Majethia (Khichdi)

• Ishtiyak Khan (Har Shaakh Pe Ullu Baithaa Hai)

• Maninderr Singh (Kya Haal Mr. Paanchal ?)

• Suresh Menon (Shriman Shrimati Phir se) Best Actor In A Comic Role (Female) • Krystle D'Souza (Belan Wali Bahu)

• Kanica Maheshwari (Tu Sooraj Mein Saanjh Piyaji)

• Hiba Nawab (Jijaji Chhat Par Hai)

• Soumya Tondon and Subhangi Atre (Bhabhiji Ghar Par Hain)

• Swati Anand (Kumkum Bhagya)

• Munmun Dutta (Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

• Supriya Pathak and Vandana Pathak (Khichdi)

• Samta Sagar (Har Shaakh Pe Ullu Baithaa Hai)

• Rakhee Tandon (Sajan Re Phir Jhooth Mat Bolo)

• Barkha Sengupta (Shriman Shrimati Phir Se) Best On-screen Jodi • Namik-Donal (Ek Deewana Tha)

• Divyanka-Karan (YHM)

• Shraddha-Manit (Kundali Bhagya)

• Jennifer-Harshad (Bepannaah)

• Kratika-Sharad (Kasam)

• Ritvik-Jannat (Tu Aashiqui)

• Arjun-Aalisha (IMM)

• Shivangi-Mohsin (YRKKH)

• Vivian-Rubina (Shakti)

• Adnan-Eisha (ISA)

• Nakuul-Surbhi (Ishqbaaz) Best TV Show (Fiction) • Kumkum Bhagya

• Kundali Bhagya

• YRKKH

• Ishqbaaz

• Nimki Mukhiya

• Udaan

• Kulfi Kumar Bajewala

• Shakti

• Ishq Subhan Allah

• Bepannaah

• Zindagi Ki Mehak Most Fit Actor (Male & Female) Most Fit Actor (Female): Rubina, Hina, Karishma Tanna, Nia, Mrunal, Krystle, Barkha, Meera, Debina, Shivangi, Jennifer and Surbhi Jyoti Most Fit Actor (Male): Karan Patel, Leenesh, Arjit, Shoaib, Harshad Chopra, Karan Wahi, Vivek, Priyank Sharma, Shahshank Vyas, Shabbir, Vin, Mohammad Nazim Style Diva Hina Khan, Surbhi Chandna, Anita, Krystle, Jennifer, Rubina, Ridhi, Kanchi, Karishma Tanna, Rishina Kandhari, Madhura Naik, Helly Shah

Go to 'goldawards.in' to vote now!

Hina Khan Targeted Again For Her Outfit At Baba Siddique's Iftaar Party!