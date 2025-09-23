Star Parivaar Awards 2025 Winners: Rupali Ganguly Vs Samridhii Shukla Vs Smriti Irani- Who Got Maximum Awards

Star Parivaar Awards 2025 winners list: Milke kahega Zamana- Star Parivaar. It's time to celebrate 25 glorious years of Star Plus as the channel marks the achievement with the latest edition of Star Parivaar Awards 2025.

"Star Plus will organise Star Parivaar Awards 2025 in the third week of September in Filmcity Mumbai. The event not only celebrates 25 years of glory but also marks the return of Tulsi and Mihir aka Smriti Irani and Amar Upadhyay respectively to Star Parivaar Awards. While Samridhii Shukla, Rupali Ganguly, Rohit Jaiswal, Kanwar Dhillon, Neha Harsora will continue to perform, new additions to the family- Arjit Taneja, Riya Sharma and Abrar Qazi will also shake a leg at the gala event in Mumbai. Star Parivaar Awards 2025 will be held on Saturday (September 20)."

STAR PARIVAAR AWARDS 2025 COMPLETE WINNERS LIST IN ALL CATEGORIES

From Favourite Jodi to Favourite Pati/Patni, check out the winners of Star Parivaar Awards 2025 right here!

Best Pita- Amar Upadhyay (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) and Rohit Purohit (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

Favourite Beti- Tanisha Mehta (KSBKBT2)

Favourite Bahu- Samridhii Shukla (YRKKH)

Favourite Patni- Smriti Irani (Kyunki Saas 2), Neha Harsora (Udne Ki Aasha)

Favourite Bhai- Kanwar Dhillon (Udne Ki Aasha)

Favourite Dabangg Sadasya - Rupali Ganguly

BFF Sukh Dukh Ka Saathi - #RupaliGanguly Jaswir Kaur

Favourite Pati- Amar Upadhyay (Kyunki Saas 2)

Favourite Maa- Rupali Ganguly (Anupamaa)

Favourite Jodi- Neha Harsora, Kanwar Dhillon (Udne Ki Aasha)

Favourite Beti - ShritamaMitra (Aarti Anjali Awasthi)

Favourite Saas - Shruti Ulfat (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

Favourite Sadabahar Sadasya - Alpana Buch (Anupamaa)

Favourite Pangebaaz Sadasya - #ShagunSharma

Favourite Chota Sadasya - Urva Rumani (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai), Aaradhya Patel

Favourite Parivaar - #Anupama