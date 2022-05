RRR 39 Days Collections: Hits Rs 1123 Cr Gross Worldwide

Rajamouli, Ram Charan, Jr NTR's RRR has gone on a sensational run at the box office and the interesting thing is that the film is still going strong in the worldwide circuit. Here is a detailed report on the worldwide collections of RRR as the film has hit a sensational Rs 1123 crores worldwide gross mark.

👉Nizam: Rs 111.15Cr👉Ceeded: 50.77Cr👉UA: 34.78Cr👉East: 16.15Cr👉West: 13.21Cr👉Guntur: 18.04Cr👉Krishna: 14.57Cr👉Nellore: 9.30Cr

AP-TG Total:- 267.97CR(405.30CR~ Gross)

👉KA: 44.00Cr

👉Tamilnadu: 38.33Cr

👉Kerala: 10.58Cr

👉Hindi: 132.30Cr

👉ROI: 9.15Cr

👉OS - 101.73Cr

Total WW: 604.06CR(Gross- 1123.15CR~)

Day-wise break-up of RRR's collections - Andhra Pradesh and Telangana

👉Day 1 - Rs 74.11Cr

👉Day 2 - 31.63Cr

👉Day 3 - 33.53Cr

👉Day 4 - 17.73Cr

👉Day 5 - 13.63Cr

👉Day 6 - 9.54Cr

👉Day 7 - 7.48Cr

👉Day 8 - 8.33Cr

👉Day 9 - 19.62Cr

👉Day 10 - 16.10Cr

👉Day 11 - 4.98Cr

👉Day 12 - 4.88Cr

👉Day 13 - 2.54Cr

👉Day 14 - 1.86Cr

👉Day 15 - 1.75Cr

👉Day 16 - 3.10Cr

👉Day 17 - 4.71Cr

👉Day 18 - 81L

👉Day 19 - 64L

👉Day 20 - 34L

👉Day 21 - 96L

👉Day 22 - 84L

👉Day 23 - 67L

👉Day 24 - 1.26Cr

👉Day 25 - 36L

👉Day 26 - 30L

👉Day 27 - 23L

👉Day 28 - 18L

👉Day 29 - 28L

👉Day 30 - 43L

👉Day 31 - 76L

👉Day 32 - 22L

👉Day 33 - 16L

👉Day 34 - 14L

👉Day 35 - 10L

👉Day 36 - 16L

👉Day 37 - 24L

👉Day 38 - 43L

👉Day 39 - 14L

Total AP TG:- 267.97CR(405.30CR~ Gross)

RRR's 39 Days worldwide collections

Day 1 WW Share - 135Cr(235cr+ Gross)

Day 2 WW Share - 67.44Cr(121cr~ Gross)

Day 3 WW Share - 78.73Cr(140cr~ Gross)

Day 4 WW Share - 35.88Cr(69cr~ Gross)

Day 5 WW Share - 31.13Cr(60cr~ Gross)

Day 6 WW Share - 23.19Cr(45cr~ Gross)

Day 7 WW Share - 21.48Cr(40cr~ Gross)

Day 8 WW Share - 22.03Cr(41cr~ Gross)

Day 9 WW Share - 37.12Cr(69cr~ Gross)

Day 10 WW Share - 44.80Cr(80cr~ Gross)

Day 11 WW Share - 12.68Cr(20cr~ Gross)

Day 12 WW Share - 11.58Cr(18.50cr~ Gross)

Day 13 WW Share - 7.44Cr(14.50cr~ Gross)

Day 14 WW Share - 6.71Cr(14cr~ Gross)

Day 15 WW Share - 5.90Cr(13cr~ Gross)

Day 16 WW Share - 10.40Cr(23cr~ Gross)

Day 17 WW Share - 12.91Cr(26.35cr~ Gross)

Day 18 WW Share - 4.03Cr(10.15cr~ Gross)

Day 19 WW Share - 2.66Cr(6.50cr~ Gross)

Day 20 WW Share - 1.87Cr(4.25cr~ Gross)

Day 21 WW Share - 2.91Cr(6.65cr~ Gross)

Day 22 WW Share - 2.93Cr(7.00cr~ Gross)

Day 23 WW Share - 2.87Cr(7.00cr~ Gross)

Day 24 WW Share - 4.35Cr(11.00cr~ Gross)

Day 25 WW Share - 2.04Cr(5.00cr~ Gross)

Day 26 WW Share - 2.01Cr(4.90cr~ Gross)

Day 27 WW Share - 1.36Cr(2.80cr~ Gross)

Day 28 WW Share - 1.18Cr(2.60cr~ Gross)

Day 29 WW Share - 1.36Cr(2.90cr~ Gross)

Day 30 WW Share - 1.55Cr(3.30cr~ Gross)

Day 31 WW Share - 3.02Cr(6.55cr~ Gross)

Day 32 WW Share - 1.02Cr(2.45cr~ Gross)

Day 33 WW Share - 0.60Cr(1.50cr~ Gross)

Day 34 WW Share - 0.63Cr(1.50cr~ Gross)

Day 35 WW Share - 0.45Cr(1.20cr~ Gross)

Day 36 WW Share - 0.68Cr(1.60cr~ Gross)

Day 37 WW Share - 0.77Cr(1.80cr~ Gross)

Day 38 WW Share - 1.02Cr(2.20cr~ Gross)

Day 39 WW Share - 0.37Cr(0.85cr~ Gross)