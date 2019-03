Filmfare Awards 2019: View The Complete List Of Nominations From All Categories!

The prestigious Filmfare Awards 2019, is all set to take place on March 23, 2019 at the Jio Gardens in Bandra, Mumbai and all the stars in the skies would be missing as they'd be down to earth all together at once to attend the award ceremony. Excitement is in the air as to who would bag the awards and we've all kept our fingers crossed. Also, the dance performance by stars is the one to watch out for.

Check out the complete list of nominations from all categories for the Filmfare Awards 2019, below!

Best Actor In A Leading Role (Male) - Popular

Akshay Kumar (Padman)

Ayushmann Khurrana (Andhadhun)

Rajkummar Rao (Stree)

Ranbir Kapoor (Sanju)

Ranveer Singh (Padmaavat)

Shah Rukh Khan (Zero)

Best Actor In A Leading Role (Female) - Popular

Alia Bhatt (Raazi)

Deepika Padukone (Padmaavat)

Neena Gupta (Badhaai Ho)

Rani Mukerji (Hichki)

Tabu (Andhadhun)

Best Film (Popular)

Andhadhun

Badhaai Ho

Padmaavat

Raazi

Sanju

Stree

Critics' Award For Best Actor (Male)

Ayushmann Khurrana (Andhadhun)

Nawazuddin Siddiqui (Manto)

Ranbir Kapoor (Sanju)

Ranveer Singh (Padmaavat)

Varun Dhawan (October)

Vineet Kumar Singh (Mukkabaaz)

Critics' Award For Best Actor (Female)

Anushka Sharma (Sui Dhaaga: Made In India)

Alia Bhatt (Raazi)

Neena Gupta (Badhaai Ho)

Radhika Madan (Pataakha)

Tabu (Andhadhun)

Taapsee Pannu (Mulk)

Best Film (Critics)

Andhadhun (Sriram Raghavan)

Badhaai Ho (Amit Sharma)

Manto (Nandita Das)

Pataakha (Vishal Bhardwaj)

Raazi (Meghna Gulzar)

Tumbbad (Anil Rahi Barve)

Best Director

Amar Kaushik (Stree)

Amit Sharma (Badhaai Ho)

Meghna Gulzar (Raazi)

Rajkumar Hirani (Sanju)

Sanjay Leela Bhansali (Padmaavat)

Sriram Raghavan (Andhadhun)

Best Actor In A Supporting Role (Male)

Aparshakti Khurana (Stree)

Gajraj Rao (Badhaai Ho)

Jim Sarbh (Padmaavat)

Manoj Pahwa (Mulk)

Pankaj Tripathi (Stree)

Vicky Kaushal (Sanju)

Best Actor In A Supporting Role (Female)

Gitanjali Rao (October)

Katrina Kaif (Zero)

Shikha Talsania (Veere Di Wedding)

Swara Bhaskar (Veere Di Wedding)

Surekha Sikhri (Badhaai Ho)

Yamini Das (Sui Dhaaga: Made In India)

Best Playback Singer (Male)

Abhay Jodhpurkar - Mera Naam Tu (Zero)

Arijit Singh - Tera Yaar Hoon Main (Sonu Ke Titu Ki Sweety)

Arijit Singh - Aye Watan (Raazi)

Arijit Singh - Binte Dil (Padmaavat)

Baadshah - Tareefan (Veere Di Wedding)

Best Playback Singer (Female)

Harshdeep Kaur, Vibha Saraf - Dilbaro (Raazi)

Jonita Gandhi - Ahista (Laila Majnu)

Ronkini Gupta - Chaav Laga (Sui Dhaaga: Made In India)

Shreya Ghoshal - Ghoomar (Padmaavat)

Sunidhi Chauhan - Ae Watan (Raazi)

Sunidhi Chauhan - Manwaa (October)

Best Lyrics

Ae Watan - Gulzar (Raazi)

Binte Dil - A.M Turaz (Padmaavat)

Dilbaro - Gulzar (Raazi)

Kar Har Maidaan Fateh - Shekhar Astitva (Sanju)

Mera Naam Tu - Irshad Kamil (Zero)

Tera Yaar Hoon Main - Kumaar (Sonu Ke Titu Ki Sweety)

Best Music Album

Dhadak - Ajay-Atul

Manmarziyaan - Amit Trivedi

Raazi - Shankar Ehsaan Loy

Sonu Ke Titu Ki Sweety - Rochak Kohli, Yo Yo Honey Singh, Amaal Malik, Guru Randhawa, Zack Knight, Saurabh-Vaibhav and Rajat Nagpal

Padmaavat - Sanjay Leela Bhansali

Zero - Ajay-Atul

