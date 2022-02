Colors Marathi Awards 2021-22 Nominations Out! Have A Look

Colors Marathi shows have been ruling the TRP charts since many weeks now. Right from shows like Jeev Majha Guntala to Sundara Manamadhe Bharli, the channel has been showing many content-driven daily soaps. Interestingly, fans are also showering immense love on many popular characters from the Colors Marathi shows.

Amidst all, the channel is now coming up with the grand award ceremony - Colors Marathi Awards 2021-22 in March. The makers have not yet revealed the telecast date. However, they have recently shared the nomination list with the media. So, let's have a look at the nominations of Colors Marathi Awards 2021-22.

Best Show

Sonyachi Pavala

Raja Rani Chi Ga Jodi

Lek Majhi Durga

Jeev Majha Guntala

Jai Jai Swami Samarth

Sundara Manamadhe Bharli

Tujhya Rupacha Chandana

Aai - Mayecha Kavach

Balumamachya Navan Changbhala

Best Non-Fiction Show

Bigg Boss Marathi

Sur Nava, Dhyas Nava - Asha Udyachi

Best Family

Inamdar - Sonyachi Pavala

Dhale Patil - Raja Rani Chi Ga Jodi

Cholappa - Jai Jai Swami Samarth

Khanvilkar - Jeev Majha Guntala

Jahagirdar - Sundara Manamadhe Bharli

Patil - Tujhya Rupacha Chandana

Best Jodi

Bhagyashree and Dushyant - Sonyachi Pavala

Sanjivani and Ranjeet - Raja Rani Chi Ga Jodi

Antara and Malhar - Jeev Majha Guntala

Latika and Abhimanyu - Sundara Manamadhe Bharali

Nakshatra and Datta - Tujhya Rupacha Chandana

Best Actress

Bhagyashree - Sonyachi Pavala

Sanjeevani - Raja Rani Chi Ga Jodi

Latika - Sundara Manamadhe Bharli

Nakshatra - Tujhya Rupacha Chandana

Meenakshi - Aai Mayecha Kavach

Best Actor

Dushyant - Sonyachi Pavala

Ranjeet - Raja Rani Chi Ga Jodi

Balu Mama - Balumamachya Navan Changbhala

Swami Samarth - Jai Jai Swami Samarth

Malhar - Jeev Majha Guntala

Abhimanyu - Sundara Manamadhe Bharli

Datta - Tujhya Rupacha Chandana

Best Mother

Uma - Sonyachi Pavala

Kusumavati - Raja Rani Chi Ga Jodi

Vaiju - Lek Majhi Durga

Yesubai - Jai Jai Swami Samarth

Manjiri - Jeev Majha Guntala

Suhasini - Jeev Majha Guntala

Indu - Sundara Manamadhe Bharli

Maheshwari - Tujhya Rupacha Chandana

Bharti - Tujhya Rupacha Chandana

Meenakshi - Aai Mayecha Kavach

Best Father

Mahesh - Lek Majhi Durga

Cholappa - Jai Jai Swami Samarth

Eknath Dhumal - Sundara Manamadhe Bharli

Uttamrao Jahagirdar - Sundara Manamadhe Bharli

Prataprao - Tujhya Rupacha Chandana

Antarao - Aai Mayecha Kavach

Best Daughter-In-Law

Bhagyashree - Sonyachi Pavala

Sanjeevani - Raja Rani Chi Ga Jodi

Antara - Jeev Majha Guntala

Latika - Sundara Manamadhe Bharli

Best Mother-In-Law

Uma - Sonyachi Pavala

Kusumavati - Raja Rani Chi Ga Jodi

Suhasini - Jeev Majha Guntala

Indu - Sundara Manamadhe Bharli

Best Father-In-Law

Neelkanth Inamdar - Sonyachi Pavala

Uttamrao Jahagirdar (Appa) - Sundara Manamadhe Bharli

Bapu - Sundara Manamadhe Bharli

Best Siblings

Dushyant and Adhiraj - Sonyachi Pavala

Ranjeet and Sujeet - Raja Rani Chi Ga Jodi

Durga and Shivani - Lek Majhi Durga

Antara and Shweta - Jeev Majha Guntala

Malhar and Saumya - Jeev Majha Guntala

Abhimanyu and Ashutosh - Sundara Manamadhe Bharli

Nakshatra and Akshay - Tujhya Rupacha Chandana

Datta and Kala - Tujhya Rupacha Chandana

Best Anchor

Mahesh Manjrekar - Bigg Boss Marathi

Spruha Joshi - Sur Nava, Dhyas Nava - Asha Udyachi

Best Song

Sonyachi Pavala

Raja Rani Chi Ga Jodi

Lek Majhi Durga

Jai Jai Swami Samarth

Jeev Majha Guntala

Sundara Manamadhe Bharli

Tujhya Rupacha Chandana

Aai - Mayecha Kavach

Balumamachya Navan Changbhala

Bigg Boss Marathi 3

Sur Nava, Dhyas Nava - Asha Udyachi

Best Supporting Actress

Baby Mavshi - Raja Rani Chi Ga Jodi

Gulaab - Raja Rani Chi Ga Jodi

Yesubai - Jai Jai Swami Samarth

Seema Mami - Jeev Majha Guntala

Taramati - Sundara Manamadhe Bharli

Nandini - Sundara Manamadhe Bharli

Renuka Vahini - Tujhya Rupacha Chandana

Best Supporting Actor

Nandu - Sonyachi Pavala

Sujeet - Raja Rani Chi Ga Jodi

Cholappa - Jai Jai Swami Samarth

Sajjanrao - Sundara Manamadhe Bharli

Ashutosh - Sundara Manamadhe Bharli

Shankar - Tujhya Rupacha Chandana

Ajay - Aai Mayecha Kavach

Bhaskar - Aai Mayecha Kavach

Best Grandmother

Sundara Bai - Sonyachi Pavala

Latika's Aaji - Sundara Manamadhe Bharli

Radha Akka - Jai Jai Swami Samarth

Malharchi Aaji - Jeev Majha Guntala

Suhasinichi Aaji - Aai Mayecha Kavach

Durgachi Aaji - Lek Majhi Durga

Best Actress In A Negative Role

Padmini - Sonyachi Pavala

Rajashri - Raja Rani Chi Ga Jodi

Chitra - Jeev Majha Guntala

Shweta - Jeev Majha Guntala

Hema - Sundara Manamadhe Bharli

Kala - Tujhya Rupacha Chandana

Prerana - Aai Mayecha Kavach

Best Actor In A Negative Role

Bhalchandra Deshmukh - Sonyachi Pavala

Dadasaheb - Raja Rani Chi Ga Jodi

Ramacharya - Jai Jai Swami Samarth

Dajiba - Jai Jai Swami Samarth

Sudhakar Kaka - Jeev Majha Guntala

Daulat - Sundara Manamadhe Bharli

Mayur More - Tujhya Rupacha Chandana

Harshad - Aai Mayecha Kavach

Best Child Artist

Devi - Sonyachi Pavala

Krushnappa - Jai Jai Swami Samarth

Akshay - Tujhya Rupacha Chandana

Durga - Lek Majhi Durga

Shivani - Lek Majhi Durga